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Экономика

Регулятор намерен объявить большую пятерку израильских банков олигополией

время публикации: 26 марта 2024 г., 21:32 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 21:32
Регулятор намерен объявить большую пятерку израильских банков олигополией
Nati Shohat/Flash90

Израильское антимонопольное управление направило руководству пяти израильских банковских групп ("Леуми", "Апоалим", "Дисконт", "Мизрахи-Тфахот", "Бейнлеуми") письмо с вызовом на слушания перед их объявлением олигопольной группой.

В письме отмечается, что банковская пятерка контролирует более 50% рынка розничных банковских услуг, и в этой сфере наблюдается низкий уровень конкуренции.

Объявление банков олигопольной группой даст антимонопольному управлению полномочия давать банкам распоряжения и накладывать на них ограничения. При этом управление обязано будет консультироваться с Банком Израиля, но не будет обязано следовать его рекомендациям.

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