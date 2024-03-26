Регулятор намерен объявить большую пятерку израильских банков олигополией
время публикации: 26 марта 2024 г., 21:32 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 21:32
Израильское антимонопольное управление направило руководству пяти израильских банковских групп ("Леуми", "Апоалим", "Дисконт", "Мизрахи-Тфахот", "Бейнлеуми") письмо с вызовом на слушания перед их объявлением олигопольной группой.
В письме отмечается, что банковская пятерка контролирует более 50% рынка розничных банковских услуг, и в этой сфере наблюдается низкий уровень конкуренции.
Объявление банков олигопольной группой даст антимонопольному управлению полномочия давать банкам распоряжения и накладывать на них ограничения. При этом управление обязано будет консультироваться с Банком Израиля, но не будет обязано следовать его рекомендациям.
Ссылки по теме