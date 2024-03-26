Банк Израиля сообщает, что во вторник, 26 марта, валютные торги завершились значительным повышением курса доллара США и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара повысился на 1,049% и составил 3,660 шекеля за $1. Курс евро вырос на 1,349% и составил 3,971 шекеля за €1.

Отметим, что 25 марта торги не проводились в связи с праздником Пурим.