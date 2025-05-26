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Экономика

Суд по трудовым спорам: государство не обязано вести себя одинаково с разными группами работников

Судебные решения
Рынок труда
Госсектор
время публикации: 26 мая 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 09:49
Суд по трудовым спорам: государство не обязано вести себя одинаково с разными группами работников
Flash90

Тель-Авивский окружной суд по трудовым спорам отклонил иск нескольких сотен работников различных подразделений Налогового управления, требовавших уравнять условия оплаты их труда с условиями, предоставляемым государством экономистам на госслужбе.

Суд постановил, что государство, как и любой другой работодатель, имеет право самостоятельно определять формат рабочих ставок и контрактов с работниками на этих ставках.

В решении суда подчеркивается, что истцы не смогли обосновать претензию на дискриминацию по сравнению с работниками, нанятыми по контракту экономистов, "в том числе поскольку речь не идет об однородной группе, которую можно сравнить с другой группой, и при отсутствии обязанности государства равно относиться к различным группам работников".

Экономика
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