Возобновление войны в Газе обошлось в 15-25 миллиардов шекелей

В воскресенье, 25 мая, в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу состоялось совещание по бюджету, в котором принимали участие министр финансов Бецалель Смотрич, министр обороны Исраэль Кац, а также представители руководства министерства финансов и командования Армии обороны Израиля.

Представители ЦАХАЛа представили присутствующим оценку, согласно которой возобновление боевых действий в секторе Газы привело к перерасходу оборонного бюджета на 2025 год на 15 миллиардов шекелей. По оценке главного аудитора министерства финансов Яхели Ротенберга, перерасход составил 25 миллиардов шекелей.

Основные статьи перерасхода – возобновление массового призыва резервистов и непродление длительности срочной службы в ЦАХАЛе с 32 до 36 месяцев.

Согласно оценке минфина, стоимость месяца службы 10000 резервистов составляет 400 миллионов шекелей. Бюджет на 2025 год строился исходя из предпосылки, что в среднем в месяц будут на активной службе около 50 тысяч резервистов, однако на текущий момент призваны около 100 тысяч резервистов, и это число может еще вырасти.

Кроме того, из-за непродления длительности срочной службы в последние четыре месяца ЦАХАЛ вынужден платить военнослужащим как контрактникам, что увеличивает стоимость их службы в 3-4 раза.

Напомним, что режим прекращения огня в Газе истек 1 марта. ЦАХАЛ возобновил боевые действия 18 марта. 17 мая было объявлено о начале в Газе военной операции "Колесницы Гидеона". В реальности операция началась на несколько дней раньше, но о ней не объявляли до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не покинул ближневосточный регион.