Intel Israel обвинил работницу и поставщика в мошенничестве на 3 млн шек

Компания Intel Israel подала в Хайфский окружной суд иск против своей бывшей работницы Натальи Авцин и бывшего поставщика Ефима Цибулевски, обвинив их в мошенничестве на сумму 3 миллиона шекелей, сообщает "Калькалист"/

Согласно иску, до своего увольнения в ноябре 2024 года Авцин работала в отделе производства и адаптации аппаратных плат в Intel Израиль. В рамках своей должности Авцин отвечала за работу с субподрядчиками и заказ работ у поставщиков для отдела.

Цибульский до прошлого года был зарегистрирован как поставщик компонентов и услуг для Intel Israel.

В исковом заявлении утверждается, что Авцин и Цибулевски разработали схему, при которой меняли классификацию закупочных заказов с покупки компонентов на покупку услуг, не требующую предъявления документа об отправке или получении товара. Цибулевский после получения платежа загружал в системы компании соответствующий счет и получал за него оплату без необходимости дополнительной проверки.