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Экономика

Intel Israel обвинил работницу и поставщика в мошенничестве на 3 млн шек

Мошенничество
время публикации: 26 мая 2025 г., 12:53 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 12:53
Intel Israel обвинил работницу и поставщика в мошенничестве на 3 млн шек
Yonatan Sindel/Flash90

Компания Intel Israel подала в Хайфский окружной суд иск против своей бывшей работницы Натальи Авцин и бывшего поставщика Ефима Цибулевски, обвинив их в мошенничестве на сумму 3 миллиона шекелей, сообщает "Калькалист"/

Согласно иску, до своего увольнения в ноябре 2024 года Авцин работала в отделе производства и адаптации аппаратных плат в Intel Израиль. В рамках своей должности Авцин отвечала за работу с субподрядчиками и заказ работ у поставщиков для отдела.

Цибульский до прошлого года был зарегистрирован как поставщик компонентов и услуг для Intel Israel.

В исковом заявлении утверждается, что Авцин и Цибулевски разработали схему, при которой меняли классификацию закупочных заказов с покупки компонентов на покупку услуг, не требующую предъявления документа об отправке или получении товара. Цибулевский после получения платежа загружал в системы компании соответствующий счет и получал за него оплату без необходимости дополнительной проверки.

Экономика
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