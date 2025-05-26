x
26 мая 2025
|
последняя новость: 13:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 мая 2025
|
26 мая 2025
|
последняя новость: 13:07
26 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Lufthansa продлевает отмену полетов в Израиль до 15 июня

Авиация
время публикации: 26 мая 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 12:18
Lufthansa продлевает отмену полетов в Израиль до 15 июня
AP Photo/Michael Probst

Германская авиакомпания Lufthansa объявила, что продлевает отмену полетов в Израиль до воскресенья, 15 июня, включительно. Решение касается также дочерних авиакомпаний Brussels Airlines, Swiss Air, Austrian Airlines, ITA и Eurowings.

Помимо группы Lufthansa, на текущий момент не вернулись в Израиль следующие авиакомпании:

Air France, LOT, Iberia – по меньшей мере до 31 мая

Air Baltic, Transavia – до 2 июня

Ryanair – до 11 июня

United Airlines – до 12 июня

Air India – до 19 июня

British Airways – до 31 июля

Авиакомпания Wizzair объявила об увеличении количества рейсов из Израиля в Краков, Рим, Ларнаку, и о возвращении на маршруты в Ираклион и Родос (сезонные), а также в Лондон.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 мая 2025

Lufthansa снова откладывает возвращение в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 мая 2025

Lufthansa может возобновить полеты в Израиль в ограниченном режиме с 19 мая