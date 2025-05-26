Lufthansa продлевает отмену полетов в Израиль до 15 июня

Германская авиакомпания Lufthansa объявила, что продлевает отмену полетов в Израиль до воскресенья, 15 июня, включительно. Решение касается также дочерних авиакомпаний Brussels Airlines, Swiss Air, Austrian Airlines, ITA и Eurowings.

Помимо группы Lufthansa, на текущий момент не вернулись в Израиль следующие авиакомпании:

Air France, LOT, Iberia – по меньшей мере до 31 мая

Air Baltic, Transavia – до 2 июня

Ryanair – до 11 июня

United Airlines – до 12 июня

Air India – до 19 июня

British Airways – до 31 июля

Авиакомпания Wizzair объявила об увеличении количества рейсов из Израиля в Краков, Рим, Ларнаку, и о возвращении на маршруты в Ираклион и Родос (сезонные), а также в Лондон.