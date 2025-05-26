Lufthansa продлевает отмену полетов в Израиль до 15 июня
время публикации: 26 мая 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 12:18
Германская авиакомпания Lufthansa объявила, что продлевает отмену полетов в Израиль до воскресенья, 15 июня, включительно. Решение касается также дочерних авиакомпаний Brussels Airlines, Swiss Air, Austrian Airlines, ITA и Eurowings.
Помимо группы Lufthansa, на текущий момент не вернулись в Израиль следующие авиакомпании:
Air France, LOT, Iberia – по меньшей мере до 31 мая
Air Baltic, Transavia – до 2 июня
Ryanair – до 11 июня
United Airlines – до 12 июня
Air India – до 19 июня
British Airways – до 31 июля
Авиакомпания Wizzair объявила об увеличении количества рейсов из Израиля в Краков, Рим, Ларнаку, и о возвращении на маршруты в Ираклион и Родос (сезонные), а также в Лондон.