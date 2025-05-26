Израильтяне инвестируют в квартиры в Афинах: не эмиграция, а стратегия безопасности

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Владелица агентства Invest Cafe рассказывает, почему всё больше израильтян покупают квартиры в Афинах.

"Это не эмиграция. Это стратегия. Дополнительный доход, вид на жительство и "запасной аэродром" на случай новой волны кризисов".

Личный опыт Виты Лившиц и реальные цифры: сколько стоит квартира в Афинах, какую доходность можно получить, и почему это решение выбирают "айтишники", медики и семьи с детьми из Израиля.

"Мам, а если в самолёт попадет ракета, мы взорвёмся?" – этот вопрос четырёхлетнего мальчика, прозвучавший в израильском аэропорту во время тревоги, стал символом хрупкости повседневной безопасности.

Вита Лившиц, предприниматель и владелица агентства недвижимости Invest Cafe, вспоминает, как после начала войны её муж – милуимник настоял, чтобы она с детьми отправилась в Афины. Самолёт задерживали: звучали сирены, пассажиры прятались в убежище. Это был момент, когда даже привычное действие – посадка на рейс – перестало быть рутиной.

"Раз пять нам пришлось зайти в убежище, прежде чем мы добрались до посадки на самолет", – вспоминает Вита.

"Когда позже я купила квартиру в Афинах, мне написали: "Ты предала Тель-Авив?" – говорит Лившиц. – Но для меня это был не побег. Это – инвестиция в стабильность. Альтернатива. Запасной аэродром".

Почему израильтяне выбирают Афины?

По словам Лившиц, за последние два года резко вырос интерес к недвижимости в Европе – особенно со стороны русскоязычных израильтян.

Главные причины:

Экономическая выгода. Рынок недвижимости в Афинах демонстрирует стабильный рост с 2015 года (+10-15% в год).

Стабильная доходность. Инвестиции приносят 5-6% годовых, при этом все процессы – от поиска арендатора до мелкого ремонта – берет на себя управляющая компания.

Логистика. Прямые рейсы из Израиля, короткое время в пути. В моменты отмены рейсов греческие аэропорты становились важнейшими транзитными узлами.

Эмоциональный фактор. Возможность "если что" уехать или просто знать, что есть жильё в Европе (и даже ВНЖ), даёт ощущение контроля в нестабильной реальности.

"Это не эмиграция. Это финансовая подушка"

"Я не уехала из Израиля, – подчёркивает Вита Лившиц. – Я продолжаю жить здесь, растить детей, строить бизнес. Но мой пример помогает десяткам семей понять: владение недвижимостью в Европе – это не предательство, это грамотная стратегия".

Клиенты Invest Cafe приобретают квартиры в Греции, Болгарии, Португалии и на Кипре. Чаще всего – для аренды и получения дохода в евро, но так же – и для получения "золотой визы": ВНЖ, доступного при покупке недвижимости от €250,000.

"Мы сопровождаем клиентов под ключ: от подбора объекта, поиска финансирования и ипотеки до управления арендой. Люди получают не только доход, но и ощущение, что у них есть выбор", – объясняет Лившиц.

Что предлагают сейчас

Одно из предложений Invest Cafe – студии в районе Дафни (Афины), всего в 500 м от метро:

Цена входа – от €110,000

Доход 550-600 евро в месяц (контракт на 10 лет)

Аренда начисляется с 1 июля 2025

Удалённая покупка и управление

Рост арендной ставки каждые 3 года на 3%

Выплаты – ежемесячно на счёт

"Ты не уезжаешь. Ты создаёшь себе запасной выход"

Покупка недвижимости за границей больше не выглядит как "отказ" от родины. Это возможность: иметь актив в евро, стабильный доход, и опору на случай "если что".

"Мои дети растут в Израиле, я работаю здесь, люблю эту страну. Но иметь квартиру в Европе – это как держать парашют в самолёте. Ты надеешься, что он не понадобится. Но когда он есть – ты спишь спокойнее", – резюмирует Вита Лившиц.

Консультации и предложения: +972-545796456

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