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Экономика

Утвержден план упорядочивания бедуинских населенных пунктов Негева

Недвижимость
Негев
время публикации: 26 мая 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 11:13
Утвержден план упорядочивания бедуинских населенных пунктов Негева
Yaniv Nadav/Flash90

Кабинет министров по вопросам бедуинской общины, возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаниягу, утвердил план упорядочивания бедуинских населенных пунктов Негева.

План был подготовлен Управлением по развитию и расселению бедуинов Негева, действующим при министерстве по связям с диаспорой и борьбе с антисемитизмом.

Утвержденный план предусматривает пилотный этап, который будет реализовываться в деревнях Ксейфе, Маръит, Сауа, Абу-Талуль и Лакия.

По данным Управления народонаселения и Центрального статистического бюро, в Негеве проживает около 300 тысяч бедуинов. Около 30% из них проживают в непризнанных населенных пунктах.

"На текущий момент Управление по развитию и расселению бедуинов Негева добилось весьма ограниченного успеха в попытке достичь компромиссных соглашений с заявителями прав собственности в границах утвержденных планов для жилья, торговли и промышленности. Из-за этого свыше 70% территорий не используются для жилья, промышленности, общественных нужд или торговли, не развиваются и не могут быть реализованы по своему назначению", - говорится в преамбуле решения.

Согласно плану, лица, занимающие землю и претендующие на право владения ею, должны будут в определенный срок достичь урегулирования прав владения. В противном случае участок, на который они претендуют, будет исключен из официальных границ деревни. В некоторых случаях государство сможет изъять эту землю и переселить на нее жителей неузаконенных деревень.

Экономика
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