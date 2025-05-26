Утвержден план упорядочивания бедуинских населенных пунктов Негева

Кабинет министров по вопросам бедуинской общины, возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаниягу, утвердил план упорядочивания бедуинских населенных пунктов Негева.

План был подготовлен Управлением по развитию и расселению бедуинов Негева, действующим при министерстве по связям с диаспорой и борьбе с антисемитизмом.

Утвержденный план предусматривает пилотный этап, который будет реализовываться в деревнях Ксейфе, Маръит, Сауа, Абу-Талуль и Лакия.

По данным Управления народонаселения и Центрального статистического бюро, в Негеве проживает около 300 тысяч бедуинов. Около 30% из них проживают в непризнанных населенных пунктах.

"На текущий момент Управление по развитию и расселению бедуинов Негева добилось весьма ограниченного успеха в попытке достичь компромиссных соглашений с заявителями прав собственности в границах утвержденных планов для жилья, торговли и промышленности. Из-за этого свыше 70% территорий не используются для жилья, промышленности, общественных нужд или торговли, не развиваются и не могут быть реализованы по своему назначению", - говорится в преамбуле решения.

Согласно плану, лица, занимающие землю и претендующие на право владения ею, должны будут в определенный срок достичь урегулирования прав владения. В противном случае участок, на который они претендуют, будет исключен из официальных границ деревни. В некоторых случаях государство сможет изъять эту землю и переселить на нее жителей неузаконенных деревень.