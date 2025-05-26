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Экономика

Акционеры Kardan NV потребовали лишить Айелет Шакед бонуса

Финансы
время публикации: 26 мая 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 11:48
Акционеры Kardan NV потребовали лишить Айелет Шакед бонуса
Tomer Neuberg/Flash90

Институциональные инвесторы холдинга Kardan NV потребовали отменить выплату ежегодных бонусов председателю совета директоров ходинга экс-министру юстиции Айелет Шакед и генеральному директору холдинга Амосу Дабошу.

Руководство компании вместо этого выдвинуло предложение о сокращении размера бонуса Шакед вдвое, с 450 тысяч шекелей до 225 тысяч шекелей. Бонус Дабоша предлагается сократить с 2,5 миллионов шекелей до 2 миллионов шекелей.

Требование инвесторов связано с прогнозом, согласно которому экономические показатели компании в ближайшие годы ухудшатся.

Экономика
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