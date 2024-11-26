Кнессет обязал общественные организации жертвовать недоеденное

Депутаты Кнессета 28 голосами при отсутствии воздержавшихся и проголосовавших против утвердили в итоговом чтении законопроект о поощрении пожертвования еды депутатов Инона Азулая (ШАС) и Ясмин Фридман ("Еш Атид").

Согласно новому закону, общественные организации, обеспечивающие, самостоятельно или посредством внешнего поставщика, питание для своих посетителей в объеме от 500 порций в сутки и более, будут обязаны заключить договор со структурой, занимающейся распределением продуктов питания в рамках благотворительности, и передавать им неиспользованные порции.

Организации смогут отказаться заключать такой договор только по обоснованным причинам.

Закон будет распространяться на все министерства и ведомства, за исключением ведомств, находящихся в подчинении министерства главы правительства и министерства обороны, а также на Кнессет, муниципалитеты, государственные компании и их "дочек", муниципальные компании, другие государственные учреждения, такие как Банк Израиля, Ведомство национального страхования и т.д.