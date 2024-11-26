Paybox анонсировал цифровой кошелек для детей от 8 до 18

Компания Paybox представила во вторник, 26 ноября, новое приложение PayBox Young, представляющее собой цифровой кошелек для детей в возрасте от 8 до 18 лет.

Кошелек подключается к приложению Paybox, установленному на смартфоне родителя, позволяя родителю и ребенку вести совместный "счет".

Родитель может класть на этот счет деньги, устанавливать различные ограничения (на месячную сумму расходов, на размер отдельного платежа, на размер отдельного перевода), а ребенок может использовать этот кошелек для своих платежей и переводов, и следить за своими расходами.