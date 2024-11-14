Bit с 1 января начнет взимать комиссию за операции

Платежное приложение Bit вводит с 1 января комиссию за операции, которую будут платить получатели платежей.

Комиссия в размере 0,6% будет взиматься с каждого шекеля сверх первых 25000 шекелей годового оборота.

При этом потолок годового оборота будет увеличен с 50000 шекелей до 100 тысяч шекелей. То есть бизнес, который получит через Bit платежи на 100000 шекелей за год, заплатит 450 шекелей комиссии.

Напомним, что Банк Израиля еще в июне этого года дал операторам приложений Bit и Paybox разрешение взимать комиссионные.