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Экономика

Bit с 1 января начнет взимать комиссию за операции

время публикации: 14 ноября 2024 г., 12:09 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 12:54
Bit с 1 января начнет взимать комиссию за операции
Фото NEWSru.co.il

Платежное приложение Bit вводит с 1 января комиссию за операции, которую будут платить получатели платежей.

Комиссия в размере 0,6% будет взиматься с каждого шекеля сверх первых 25000 шекелей годового оборота.

При этом потолок годового оборота будет увеличен с 50000 шекелей до 100 тысяч шекелей. То есть бизнес, который получит через Bit платежи на 100000 шекелей за год, заплатит 450 шекелей комиссии.

Напомним, что Банк Израиля еще в июне этого года дал операторам приложений Bit и Paybox разрешение взимать комиссионные.

Экономика
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