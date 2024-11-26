Трамп намерен начать каденцию с объявления торговой войны Канаде и Мексике

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что в первый же день своей каденции введет 25-процентную пошлину на товары из Канады и Мексики, и дополнительный 10-процентный тариф на импорт из Китая.

"20 января в качестве одного из многих моих первых указов я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25-процентый тариф на все товары, поступающие через их смехотворные открытые границы в США", – написал Трамп.

По его словам, тысячи нелегалов проникают в США через Мексику и Канаду, что приводит к росту преступности и наркоторговли, а Китай также является источником наркотиков. "Я провел много разговоров с Китаем об огромном количестве наркотиков, в частности фентанила, которые отправляются в США, но безрезультатно" – отмечает избранный президент.

Китай выступил с осуждением слов Трампа. "Ни в тарифных, ни в торговых войнах победителей нет. В них все проигрывают", – сообщил представитель посольства КНР Лю Пэнюй. Канадские власти заявили о важности торговых отношений двух стран и необходимости обеспечить безопасность границы с США.