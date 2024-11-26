Курс валют в Израиле 26 ноября 2024 года: доллар и евро продолжают дешеветь

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 26 ноября, валютные торги завершились понижением курса курса доллара США и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,844% и составил 3,643 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,579% и составил 3,829 шекеля за €1.

Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон 25 ноября принял решение оставить банковскую учетную ставку на уровне 4,5%, как и прогнозировали аналитики. Процент "прайм" остается без изменений на уровне 6%.