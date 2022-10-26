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    Экономика

    Начата добыча газа из месторождения "Кариш"

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    Начата добыча газа из месторождения
    Flash90

    За сутки до подписания соглашения с Ливаном, в среду, 26 октября, компания Energean сообщила о начале добычи газа из месторождения "Кариш".

    В сообщении компании говорится, что в данный момент ведется добыча из скважины "Кариш Мерказ-2". Одновременно с этим ведется подготовка к транспортировке газа через трубопровод к берегу, продажу его клиентам Energean планирует начать в ближайшие дни.

    Через две недели планируется начать работы на скважине "Кариш Мерказ - 1", а через четыре – на "Кариш Мерказ -3".

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    Согласно заявлению Energean, максимальная производительность буровой установки и трубопровода составляют 8 миллиардов кубометров газа в год. В компании надеются, что продажи достигнут данного объема в течение четырех-шести месяцев.

    На добычу газа из месторождения "Кариш" компания Energean получила от министерства энергетики Израиля днем ранее, во вторник, 25 октября.

    Месторождение "Кариш" расположено в северной части эксклюзивных экономических вод Израиля, недалеко от Ливана. Оно является третьим и самым маленьким из разрабатываемых месторождений газа в экономических водах Израиля.

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    Запасы газа в нем оцениваются в 75 миллиардов кубометров, тогда как в "Тамар" – 300 млрд кубометров, а в "Левиатане" – 600 млрд кубометров. Вместе с тем подключение "Кариша" к израильской системе газоснабжения усиливает конкуренцию на местном рынке.

    Кроме того, также разведаны малые месторождения "Танин" (31 млрд кубометров) и "Гермес" (7-15 млрд кубометров), разработка которых пока не начата.

    Подписание соглашения с Ливаном о морской границе запланировано на четверг, 27 октября. До этого момента документ должен быть одобрен правительством Израиля. Заседание правительства назначено на 10:30.

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    Напомним, соглашение, достигнутое между Израилем и Ливаном, впервые устанавливает признанную обеими сторонами линию морской границы. В документе отмечается, что пересмотр ее возможен только в случае подписания договора о сухопутной границе. На протяжении первых пяти километров от берега стороны признают границей так называемую "линию буев", установленную Израилем в одностороннем порядке при выходе из Ливана в 2000 году. Затем границей будет считаться "линия 23", на которой первоначально настаивала ливанская сторона. Ливан отказывается от претензий на месторождение "Кариш". Новая морская граница пересечет еще не разведанное месторождение "Кана". Его разведка и разработка будут переданы международной компании. К югу от "линии 23" находится около 17% месторождения. Ожидается, что примерно такую долю доходов получит и Израиль.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 Октября 2022
    Energean получила разрешение на начало добычи газа из месторождения "Кариш"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Октября 2022
    Американский посредник: 27 октября Израиль и Ливан подпишут соглашение о морской границе
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Октября 2022
    БАГАЦ отклонил апелляции с требованием вынести соглашение с Ливаном на рассмотрение Кнессета
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 Октября 2022
    Ливан одобрил соглашение по демаркации морских границ с Израилем
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