Ливан одобрил соглашение по демаркации морских границ с Израилем

Вечером в четверг, 13 октября, президент Ливана Мишель Аун объявил по государственному телевидению, что Бейрут одобрил достигнутое с Израилем соглашение по демаркации морских границ.

"После консультаций со спикером парламента Набихом Берри и исполняющим обязанности премьер-министра Наджибом Микати я в качестве президента... заявляю о позиции Ливана, выражающейся в одобрении финальной формулировки соглашения о демаркации южных морских границ, подготовленной американским посредником", – заявил Аун.

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При этом президент заверил сограждан, что Ливан "не уступил ни одного километра" и полностью защитил свои права на газовое месторождение Кана.

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"Хизбалла" о соглашении по морским границам с Израилем: "Враг понимает только логику силы"

Накануне, вечером 12 октября, правительство Израиля подавляющим большинством голосов одобрило принципы соглашения с Ливаном и предложение премьер-министра Яира Лапида о представлении соглашения на рассмотрение Кнессета. Министры отметили важность и необходимость этого соглашения, а также заслушали выступления экспертов, рассказавших о влиянии соглашения на укрепление национальной безопасности. Министр внутренних дел Айелет Шакед выступила против этого предложения, а министр связи Йоаз Хендель воздержался при голосовании.

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Голосование состоялось после того, как военно-политический кабинет проголосовал за передачу на утверждение правительству проекта договора с Ливаном о демаркации морской границы. За утверждение соглашения проголосовали все члены кабинета, кроме министра внутренних дел Айелет Шакед, которая воздержалась.

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Ранее сменный глава правительства Нафтали Беннет заявил, что поддерживает подписание соглашения. Согласно заявлению Беннета, он принял решение поддержать соглашение, "глубоко изучив вопрос и выслушав мнение глав всех служб безопасности". При этом Беннет выступил с критикой в адрес премьер-министра Яира Лапида, заявив, что к соглашению можно было прийти иным путем, и что существуют политические мотивы "у обеих сторон".

Соглашение и пояснительные документы к нему будут представлены Кнессету вечером 12 октября. Эти материалы будут доведены до всех депутатов парламента и переданы в комиссию по иностранным делам и обороне.

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Затем, через 14 дней, соглашение будет представлено на утверждение правительства Израиля.

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Напомним, соглашение, достигнутое между Израилем и Ливаном, впервые устанавливает признанную обеими сторонами линию морской границы. В документе отмечается, что пересмотр ее возможен только в случае подписания договора о сухопутной границе. На протяжении первых пяти километров от берега стороны признают границей так называемую "линию буев", установленную Израилем в одностороннем порядке при выходе из Ливана в 2000 году. Затем границей будет считаться "линия 23", на которой первоначально настаивала ливанская сторона. Ливан отказывается от претензий на месторождение "Кариш". Новая морская граница пересечет еще не разведанное месторождение "Кана". Его разведка и разработка будут переданы международной компании. К югу от "линии 23" находится около 17% месторождения. Ожидается, что примерно такую долю доходов получит и Израиль.

Многие отмечают, что политическое значение соглашения превышает экономическое. Так, обозреватель Walla Барак Равид обращает внимание, что договор стабилизирует ситуацию на северной границе. Он считает, что сделан первый шаг к нормализации между Израилем и Ливаном, и "Хизбалле" пришлось на это согласиться.

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Нельзя забывать, что Ливан терпит экономический крах. Доходы от продажи газа на внешнем рынке укрепят ливанскую экономику, а значит, и внутреннюю стабильность. Однако эти доходы начнут поступать не раньше, чем через несколько лет, когда начнется эксплуатация еще не разведанного месторождения Кана.