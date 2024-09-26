OpenAI сменит статус с НКО на коммерческую компанию

OpenAI, основанная в 2015 году как некоммерческая организация, и изначально ставившая целью разработку технологий искусственного интеллекта "на благо всего человечества, не ограничиваясь необходимостью получения финансовой прибыли", планирует сменить статус и стать коммерческой корпорацией, сообщает агентство Bloomberg.

Это изменение происходит на фоне значительных кадровых перестановок, включая неожиданную отставку технического директора Миры Мурати. Также компанию покидают главный научный сотрудник Боб Макгрю и вице-президент по исследованиям Баррет Зоф. Ранее в этом году ушли соучредитель и бывший главный научный сотрудник Илья Суцкевер, соучредитель и бывший ведущий исследователь Джон Шульман, а также бывший ведущий исследователь Ян Лейке. Соучредитель и бывший президент Грег Брокман недавно взял отпуск до конца года.

На текущий момент в OpenAI остались только трое из 13 человек, основавших ее в декабре 2015 года.

Трансформация OpenAI началась в конце 2022 года с выпуском ChatGPT, который мгновенно стал хитом и вызвал глобальный интерес к потенциалу генеративного ИИ. Под руководством генерального директора Сэма Альтмана компания начала выпускать новые продукты для потребителей и корпоративных клиентов, а также нанимать специалистов по продажам, стратегии и финансам. Это вызвало недовольство некоторых сотрудников, особенно тех, кто работал с самого начала, считавших, что компания отдает приоритет выпуску продуктов в ущерб своей первоначальной миссии по созданию безопасных систем ИИ.

Реструктуризация OpenAI направлена, в частности, на то, чтобы сделать ее более привлекательной для инвесторов. В настоящее время OpenAI пытается закрыть раунд финансирования на сумму до 6,5 миллиардов долларов исходя из оценки стоимости в 150 миллиардов. Для этого ведутся переговоры с такими корпорациями, как Microsoft, Apple, Nvidia и фирмой MGX из ОАЭ.

В отличие от предыдущих инвесторов, те, кто вложит средства в текущем раунде, не будут иметь ограничений на получаемую прибыль. Однако если реструктуризация не произойдет в течение двух лет, новые инвесторы смогут потребовать возврата своих средств.