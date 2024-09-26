США выделяют дополнительный пакет оборонной помощи для Украины на $375 млн

Администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительной оборонной помощи для Украины, включающей в себя санкционирование пакета на сумму в $375 млн, сообщает Пентагон.

"Это включает в себя разрешение на пакет президентских полномочий по сокращению численности войск, оценочная стоимость которого составляет 375 миллионов долларов, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая: оружие класса "воздух-земля"; боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; бронетехнику; и противотанковое оружие", – сказано в официальном сообщении министерства обороны США.

В частности, в списке упомянуты: боеприпасы класса "воздух-земля", боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением, противотанковые системы Javelin и AT-4, бронированные машины безопасности M1117, транспортные средства с защитой от мин и засад, легкие тактические транспортные средства, бронированные мостовые системы, стрелковое оружие, патрульные катера, оборудование для подрыва и боеприпасы, запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.