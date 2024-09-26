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Экономика

"Пинуй-Бинуй": застройщик обязан уведомлять пожилых собственников об их правах с самого начала

время публикации: 26 сентября 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 12:58
"Пинуй-Бинуй": застройщик обязан уведомлять пожилых собственников об их правах с самого начала
Chen Leopold/Flash 90

Министерство юстиции опубликовало экспертную позицию, согласно которой застройщик в проектах "Расселение-Застройка" ("Пинуй-Бинуй") обязан информировать пожилых квартировладельцев о полагающихся им правах уже на первичном этапе переговоров.

Закон о городской реновации обязывает застройщика предоставлять собственникам старше 70 лет одну или несколько из таких опций, как обмен его квартиры на новую квартиру в другом проекте застройщика или выкуп квартиры, или обеспечение проживания в социальном жилье для пожилых и т.д. Для собственников старше 75 лет список предлагаемых опций расширяется.

При этом закон не признает пожилого собственника квартировладельцем-отказником, если застройщик не уведомил его о полагающихся ему правах.

Несмотря на закон, отдельные застройщики не торопились раскрывать информацию о правах пожилых квартировладельцев, надеясь избежать лишних трат, однако минюст постановил, что подобное поведение является нарушением закона.

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