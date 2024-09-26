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Экономика

Банк Израиля: отмена 200-шекелевых купюр не стоит на повестке дня

время публикации: 26 сентября 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 09:43
Банк Израиля: отмена 200-шекелевых купюр не стоит на повестке дня
Пресс-служба полиции Израиля

Банк Израиля выпустил сообщение, согласно которому на текущий момент вопрос о выводе из оборота банкнот номиналом 200 шекелей центробанком не рассматривается.

В сообщении подчеркивается, что по закону полномочиями по выводу банкнот из оборота обладает исключительно председатель Банка Израиля.

Напомним, что около двух недель назад комиссия по борьбе с нелегальным капиталом предложила отменить 200-шекелевые банкноты, служащие в основном для накопления, а не для повседневного оборота.

Позднее глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился изучить возможность реализации данного шага.

Экономика
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В Израиле рассмотрят возможность вывода из оборота 200-шекелевых банкнот