Банк Израиля: отмена 200-шекелевых купюр не стоит на повестке дня

Банк Израиля выпустил сообщение, согласно которому на текущий момент вопрос о выводе из оборота банкнот номиналом 200 шекелей центробанком не рассматривается.

В сообщении подчеркивается, что по закону полномочиями по выводу банкнот из оборота обладает исключительно председатель Банка Израиля.

Напомним, что около двух недель назад комиссия по борьбе с нелегальным капиталом предложила отменить 200-шекелевые банкноты, служащие в основном для накопления, а не для повседневного оборота.

Позднее глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился изучить возможность реализации данного шага.