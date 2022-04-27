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NEWSru.co.il :: Экономика27 апреля 2022 г., 07:24

Шакед опубликовала для ознакомления общественности указ о смягчении лицензирования 53 видов бизнесов

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Шакед опубликовала для ознакомления общественности указ о смягчении лицензирования 53 видов бизнесов

Министр внутренних дел Айелет Шакед опубликовала для ознакомления общественности черновик указа, предусматривающее существенное смягчение регуляции для предприятий 53 видов.

Поскольку некоторые виды предприятий находятся в сфере ответственности нескольких министерств (сельского хозяйства, экономики, здравоохранения, экологии и т.д.), указ готовился с ведома и согласия руководства этих министерств.

Указ освобождает от необходимости получения бизнес-лицензии значительное число малых бизнесов, которые действуют на площади менее 200-300 кв.м., включая предприятия по хранению косметических средств, медицинских препаратов и медицинской аппаратуры, продуктов питания и напитков не в рамках производства и не в целях розничной продажи, прачечные, предприятия по производству, обработке или переработке пластика.


Для крупных предприятий из этого списка срок действия лицензии будет увеличен с 5 до 10 лет.

Морги вне больниц, предприятия по транспортировке сырого молока, немедицинские лаборатории для проведения химических, микробиологических и биологических анализов, немедицинские лаборатории для анализов животного и растительного происхождения, автомойки, шиномонтажные мастерские будут освобождены от необходимости получения лицензии вне зависимости от размеров.

Для ряда других видов предприятий срок действия лицензии будет удвоен с 5 до 10 лет, отменены дополнительные требования для получения лицензии, формат получения лицензии будет переведен с доказательного на декларативный (то есть на основании декларации владельца о соответствии требованиям) и т.д.

Отзывы на указ можно оставлять на сайте правительственного законотворчества Tazkirim.gov.il до 17 мая. Указ вступит в силу после подписания министром внутренних дел.

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