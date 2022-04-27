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NEWSru.co.il :: Экономика27 апреля 2022 г., 10:56

Глава МИД Канады предложила использовать арестованные российские активы для помощи Украине

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли предложила внести изменения в законодательство о санкциях, чтобы арестованные активы можно было использовать для компенсации жертвам и пострадавшим в результате агрессии государствам.


"Нам нужна возможность не только арестовывать активы, принадлежащие лицам или организациям, но и пускать их на компенсацию пострадавшим. Такие изменения сделают Канаду первым государством G7, в котором это станет возможным", - сказала она.

Аналогичный законопроект уже внесла на рассмотрение канадского сената законодатель Ратна Омидвар. Как ожидается, он будет одобрен в ближайшее время.

Украина приветствовала канадскую инициативу. Согласно заявлению посольства в Оттаве, использование имущества олигархов для репараций – акт справедливости.

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