Глава МИД Канады предложила использовать арестованные российские активы для помощи Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли предложила внести изменения в законодательство о санкциях, чтобы арестованные активы можно было использовать для компенсации жертвам и пострадавшим в результате агрессии государствам.

"Нам нужна возможность не только арестовывать активы, принадлежащие лицам или организациям, но и пускать их на компенсацию пострадавшим. Такие изменения сделают Канаду первым государством G7, в котором это станет возможным", - сказала она.

Аналогичный законопроект уже внесла на рассмотрение канадского сената законодатель Ратна Омидвар. Как ожидается, он будет одобрен в ближайшее время.

Украина приветствовала канадскую инициативу. Согласно заявлению посольства в Оттаве, использование имущества олигархов для репараций – акт справедливости.