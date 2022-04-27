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NEWSru.co.il :: Экономика27 апреля 2022 г., 09:49

Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию

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Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию

Российский концерн "Газпром" прекратил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с отказом Польши и Болгарии платить за энергоносители в рублях, как требует российская сторона.

"В соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", - цитирует заявление компании агентство "Интерфакс".

Руководство "Газпрома" отмечает, что Польша и Болгария являются транзитными государствами, и если они начнут брать для себя газ из идущих по их территории поставок, Россия сократи поставки на тот же объем.


Напомним, что государства Евросоюза отвергли требование президента России Владимира Путина оплачивать поставки в рублях, расценив это как нарушение контракта. Эксперты назвали инициативу частью ведущейся против Запада гибридной войны.

Шаг, продемонстрировавший опасность России как поставщика, укрепил позиции сторонников полного отказа от российских энергоносителей.

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