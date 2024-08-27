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Кампания явки с повинной для держателей неучтенной криптовалюты принесла всего 30 млн шекелей

время публикации: 27 августа 2024 г., 10:47 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 10:47
Кампания явки с повинной для держателей неучтенной криптовалюты принесла всего 30 млн шекелей
Miriam Alster/FLASH90

В конце декабря 2023 года Налоговое управление разработало процедуру сбора налогов с владельцев активов в криптовалюте. Новшество заключалось в возможности напрямую отчитываться о сделках в налоговую службу, минуя банковскую систему.

Ранее владельцы криптоактивов не могли платить налоги, так как банки часто отказывались принимать средства от криптосделок из-за опасений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Процедура была запущена в виде пилотного проекта, предшествовавшего полномасштабной программе "явки с повинной". Ожидания от пилотного проекта составляли несколько сотен миллионов шекелей собранных налогов, а от всей программы - 2-3 миллиарда шекелей.

Однако результаты пилотного проекта на текущий момент разочаровывают. За почти девять месяцев налоговые поступления от легализации сделок с криптовалютой составили всего 30 миллионов шекелей, сообщает "Калькалист".

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