Минтранс Израиля легализовал электроквадроциклы

Министерство транспорта Израиля внесло изменения в правила дорожного движения, расширив определение квадроциклов и включив в него электрические квадроциклы. Соответствующая поправка была представлена министерством на этой неделе.

Следует отметить, что до сих пор для государства Израиль квадроциклы с электрическим двигателем были незаконными, они не входили в юридическое определение квадроцикла, их вождение являлось нарушением закона и их было нельзя застраховать.

Поправка включила в определение квадроциклов транспортные средства с электрическим двигателем, а также установила правила посадки пассажира во время езды на квадроцикле: "Ноги водителя и пассажира должны находятся по обе стороны сиденья".

Кроме того, поправка отменяет обязательную установку буксировочного крюка на квадроциклах, поскольку в настоящее время квадроциклы больше не считаются транспортными средствами, предназначенными только для сельскохозяйственных работ, и используются также для досуга.