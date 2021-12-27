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NEWSru.co.il :: Экономика27 декабря 2021 г., 09:45

Claims Conference: в ближайшие дни 150 тысяч переживших Холокост получат по 1200 евро

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Claims Conference: в ближайшие дни 150 тысяч переживших Холокост получат по 1200 евро

Около 150 тысяч выживших в Холокосте, из которых около 75 тысяч – в Израиле, не имеющих права на ежемесячную ренту, получат в ближайшие дни выплату в размере 1200 евро.

Это вторая часть единовременного пособия, о выплате которого организация Claims Conference и правительство Германии договорились в 2020 году.

Первый платеж был осуществлен в 2021 году.


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