Claims Conference: в ближайшие дни 150 тысяч переживших Холокост получат по 1200 евро
Около 150 тысяч выживших в Холокосте, из которых около 75 тысяч – в Израиле, не имеющих права на ежемесячную ренту, получат в ближайшие дни выплату в размере 1200 евро.
Это вторая часть единовременного пособия, о выплате которого организация Claims Conference и правительство Германии договорились в 2020 году.
Первый платеж был осуществлен в 2021 году.
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