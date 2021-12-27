Claims Conference: в ближайшие дни 150 тысяч переживших Холокост получат по 1200 евро

Около 150 тысяч выживших в Холокосте, из которых около 75 тысяч – в Израиле, не имеющих права на ежемесячную ренту, получат в ближайшие дни выплату в размере 1200 евро.

Это вторая часть единовременного пособия, о выплате которого организация Claims Conference и правительство Германии договорились в 2020 году.

Первый платеж был осуществлен в 2021 году.