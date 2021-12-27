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NEWSru.co.il :: Экономика27 декабря 2021 г., 08:01

Госконтролер: 45% ставок в Израиле под угрозой закрытия в ближайшие годы

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Госконтролер: 45% ставок в Израиле под угрозой закрытия в ближайшие годы

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал результаты международного исследования развития рынка труда, проводившегося совместно с государственными контролерами Европейского союза, Финляндии, Италии, Болгарии, Северной Македонии и Южной Кореи.

Исследование, посвященное происходящим на рынке труда изменениям, базируется на данных по рынку труда за 2018-2019 годы

Согласно отчету, 45% ставок на израильском рынке труда в ближайшие годы исчезнут за ненадобностью или претерпят существенные изменения, требующие переквалификации персонала. Средний показатель по Европейскому союзу составляет 48%.


В числе секторов, в которых прогнозируется наибольшее сокращение ставок в связи с автоматизацией процессов производства – строительный сектор, промышленное производство, транспортные услуги, логистика и почтовые услуги.

Наименьший риск сокращения ставок – в сфере просвещения и в сфере информации и связи.

В отчете говорится о необходимости изменения программ обучения в системе просвещения с упором на преподавание навыков, необходимых в современных условиях. Также Энгельман критикует систему образования и переквалификации для взрослого населения.

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