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NEWSru.co.il :: Экономика27 декабря 2021 г., 22:01

Муниципальный совет Иерусалима утвердил бюджет столицы на 2022 год - 12,6 млрд шекелей

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Муниципальный совет Иерусалима утвердил бюджет столицы на 2022 год - 12,6 млрд шекелей

Муниципальный совет Иерусалима утвердил городской бюджет на 2022 год в размере 12,6 миллиарда шекелей, что на 300 миллионов шекелей больше бюджета столицы на 2021 год и на 1,4 миллиарда шекелей больше, чем в 2020 году.

Текущий бюджет составит 7,64 миллиарда шекелей, а бюджет развития – почти 5 миллиардов шекелей.

Среди прочего, городской бюджет на систему просвещения увеличен на 120 миллионов шекелей до 3,2 миллиарда шекелей, 61 миллион выделен на строительство новых велодорожек, 30 миллионов – на смену ламп в уличных фонарях на лампы LED, 180 миллионов шекелей – на модернизацию улиц, 50 миллионов шекелей – на улучшение парковых зон.


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