Минобороны Израиля за четыре дня получил 9 млрд шекелей добавки к бюджету на секретные цели

Финансовая комиссия Кнессета одобрила в понедельник, 27 декабря, добавку в размере 1,5 миллиарда шекелей к бюджету министерства обороны на 2021 год.

В четверг, 23 декабря, бюджет минобороны был таким же образом увеличен на 7,4 миллиарда шекелей.

В обоих случаях цели, на которые выделены средства, не разглашались. С ними были ознакомлены только члены специальной комиссии по оборонному бюджету.

В ответ на вопросы депутатов, почему средства не были включены в утвержденный полтора месяца назад закон о государственном бюджете, в министерстве обороны сообщили, что средства идут на цели, утвержденные в последние недели.