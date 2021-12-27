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NEWSru.co.il :: Экономика27 декабря 2021 г., 12:37

Минобороны Израиля за четыре дня получил 9 млрд шекелей добавки к бюджету на секретные цели

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Минобороны за четыре дня получил 9 млрд шекелей добавки к бюджету на секретные цели

Финансовая комиссия Кнессета одобрила в понедельник, 27 декабря, добавку в размере 1,5 миллиарда шекелей к бюджету министерства обороны на 2021 год.

В четверг, 23 декабря, бюджет минобороны был таким же образом увеличен на 7,4 миллиарда шекелей.

В обоих случаях цели, на которые выделены средства, не разглашались. С ними были ознакомлены только члены специальной комиссии по оборонному бюджету.

В ответ на вопросы депутатов, почему средства не были включены в утвержденный полтора месяца назад закон о государственном бюджете, в министерстве обороны сообщили, что средства идут на цели, утвержденные в последние недели.


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