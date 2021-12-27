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NEWSru.co.il :: Экономика27 декабря 2021 г., 12:26

Израиль ведет переговоры о ввозе сиделок из Марокко

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Израиль ведет переговоры о ввозе сиделок из Марокко

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед сообщила на заседании комиссии Кнессета по иностранным работникам о переговорах с властями Марокко по ввозу в Израиль сиделок для ухода за пожилыми.

Напомним, что на минувшей неделе Шакед принимала в своем офисе посла Марокко в Израиле Абд эль-Рахима Биюда, с которым обсудила планы сотрудничества между странами в различных сферах, находящихся в ее ответственности.

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