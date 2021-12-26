Подписаны соглашения о компенсациях за время операции "Страж стен"

Гистадрут, министерство финансов и президентский совет бизнес-сектора подписали соглашения, регулирующие выплату работодателями заработной платы работникам, отсутствовавшим на работе в связи с операцией "Страж стен" в мае нынешнего года, и компенсацию работодателям за это со стороны государства, сообщает пресс-служба Гистадрута.

В соответствии с Положениями о налоге на имущество и компенсационном фонде, заработная плата будет выплачена сотрудникам, отсутствовавшим на работе по указанию командования службы тыла или в связи с необходимостью присматривать за своими детьми из-за закрытия учебных заведений с 10 по 21 мая 2021 года.

Соглашения распространяется на работников, находившихся в пределах до 80 километров от ограждения по периметру сектора Газы, которые не вышли на работу из-за ограничений, наложенных командованием службы тыла на образовательную и деловую деятельность в период операции. Подписанные коллективные соглашения дают право работникам, отсутствовавшим на работе из-за ситуации с безопасностью, и родителям, которые отсутствовали с целью присмотра за детьми, на компенсацию – аналогично механизму компенсации во время операции "Нерушимая скала". Выплата заработной платы за дни их отсутствия будет произведена государственным служащим вместе с заработной платой за январь 2022 года.

В частном секторе заработная плата будет выплачена из расчета ежедневного заработка, как если бы работник работал нормально. Работодатели получат компенсацию от государства в соответствии с правилами. Срок начала действия соглашения в частном секторе зависит от расширительного указа о распространении соглашения на частный сектор, и выплаты в соответствии с ним будут производиться в день выплаты заработной платы за месяц, следующий за месяцем, в котором будет издан расширительный указ.

Следует отметить, что, как и в случае с механизмом компенсаций после операции "Нерушимая скала" (2014), подписанное соглашение также включает пункт, касающийся прав родителей детей с особыми потребностями. Любой сотрудник, являющийся родителем или опекуном инвалида, будет иметь право на компенсацию, если он отсутствует на работе с целью присмотра за ребенком, даже в тех случаях, когда ребенку больше 14 лет.

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид заявил по этому поводу: "Уже во время операции, когда стали ясны последствия серьезной ситуации с безопасностью, я работал над тем, чтобы включить в будущий механизм компенсации работников, не находившихся в непосредственной близости от сектора Газы. Соглашения помогут всем тем, кто был вынужден прекратить работу, и компенсируют им тяжелые дни, когда Израиль подвергся серьезному ракетному обстрелу. Хочу поблагодарить все стороны, осознавшие важность применения этого компенсационного механизма, который принесет пользу многим. Гистадрут действовал и будет продолжать действовать – в чрезвычайных ситуациях и в обычное время - на благо работников, являющихся сердцем общества и экономики Израиля".