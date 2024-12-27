Абу-Даби готовится запустить первую в мире службу летающих такси

В сотрудничестве с компанией Archer Aviation Абу-Даби планирует стать первым городом в мире, который запустит услуги летающего такси.

Самолет eVTOL от американской компании Archer Aviation будет перевозить пассажиров между "вертипортами" в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Если проект окажется успешным, самолет Archer's Midnight сможет перевозить до четырех пассажиров на одном рейсе между несколькими посадочными площадками, расположенными по всему Абу-Даби, что позволит сократить время в пути по некоторым маршрутам на 80%.

Представители Archer утверждают, что самолет Midnight обеспечивает такой же уровень безопасности, как и коммерческие авиалайнеры, но при этом он в 100 раз тише вертолета на высоте полета. При этом он способен развивать скорость до 240 км/ч, используя особенности местности города, чтобы пролетать большую часть маршрута над водой, согласно отчету.

В компании уверены, что запуск коммерческих рейсов в Абу-Даби сможет сделать значительный шаг вперед. Archer уже подписала партнерские соглашения в США, Индии, Южной Корее и Японии, но наиболее близка к запуску в ОАЭ, что стало возможным благодаря сотрудничеству с различными отраслями, организованному Abu Dhabi Investment Office.