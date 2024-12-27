Финляндия арестовала танкер российского "теневого" флота, перебивший интернет и электрокабели

Спецподразделения береговой охраны и полиции Финляндии высадились в четверг, 26 декабря, на борт танкера Eagle S, согласно документам шедшего из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид с грузом российской нефти, сообщает Wall Street Journal

Танкер был задержан по подозрению в намеренном повреждении четырех интернет-кабелей (три финно-эстонских и один финно-германский) и силового кабеля, пролегающих по дну Балтийского моря в районе между Финляндией и Эстонией.

Проверка показала, что на судне отсутствует один из якорей, который, согласно подозрениям, использовался для повреждения кабелей.

В отличие от китайского судна Yi Peng, которое подозревается в повреждении двух интернет-кабелей в Балтийском море в ноябре 2024 года, и которое было задержано в международных водах, танкер Eagle S был задержан в суверенных водах Финляндии. Поэтому для задержания и допроса экипажа Финляндии не требуется разрешение страны, в которой судно зарегистрировано.