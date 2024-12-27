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Экономика

Минфин США ввел санкции в отношении основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили

США
Грузия
время публикации: 27 декабря 2024 г., 20:17 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 21:22
Бидзина Иванишвили
AP Photo/Kostya Manenkov

Министерство финансов США объявило 27 декабря, что ввело санкции в отношении основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, сообщает "Медуза".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции против Иванишвили ввели "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации". Действия Иванишвили и "Грузинской мечты" подорвали демократические институты, способствовали нарушениям прав человека и ограничили осуществление основных свобод в Грузии. Более того, они сорвали евроатлантическое будущее Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя решение США, заявил, что санкции ввели из-за того, что "Иванишвили защищает национальные интересы Грузии".

Страны Балтии в начале декабря запретили Иванишвили въезд в Латвию, Литву и Эстонию после того, как в Грузии начали разгонять акции протеста против приостановки интеграции страны с Евросоюзом. В декабре санкции против Иванишвили также ввели власти Украины.

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