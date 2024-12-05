x
05 декабря 2024
|
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2024
|
05 декабря 2024
|
последняя новость: 11:19
05 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Грузии проходят аресты лидеров оппозиции

время публикации: 05 декабря 2024 г., 10:29 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 10:36
В Грузии проходят аресты лидеров оппозиции
AP Photo/Zurab Tsertsvadze

В Грузии силовики задержали лидера оппозиционного объединения "Коалиция за перемены" Нику Гварамия. Как сообщает BBC, его вытащили за руки и за ноги из штаб-квартиры партии, расположенной недалеко от парламента.

Вечером 4 декабря в Тбилиси были задержаны один из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Александра Элисашвили, а также активист оппозиционной партии "Ахали" Зураба Датунашвили, которые направлялись на митинг оппозиции на проспекте Руставели.

Минувшим днем полицейские пришли с обысками в офисы оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены", сообщили грузинские СМИ. Один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия заявил: "Это попытка запугать оппозицию".

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил грузинские власти за насилие в отношении участников манифестаций в поддержку евроинтеграции Грузии. "США сейчас готовятся задействовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции, – сообщил он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 декабря 2024

В Тбилиси проходят обыски в офисах оппозиционных партий
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 декабря 2024

В Тбилиси завершен марш протеста, акции сторонников евроинтеграции возобновятся вечером
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 декабря 2024

Акции протеста в Тбилиси: множество пострадавших и задержанных