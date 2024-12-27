С начала войны минобороны Израиля вложило 150 млн шекелей в исследования и разработки в сфере дронов

Война "Железных мечей", начавшаяся после резни, устроенной ХАМАСом в населенных пунктах юга Израиля, ведется в условиях плотной городской застройки сектора Газы и в сотнях километров построенных ХАМАСом туннелей.

В связи с этим Управление оборонных исследований и разработок в министерстве обороны (МАФАТ) с начала войны уделяет значительное внимание исследованиям и разработкам в сфере беспилотных систем.

В разработку новых технологий в сфере использования дронов в сотрудничестве с малыми и средними компаниями и с молодыми стартапами с начала войны МАФАТ вложил 150 миллионов шекелей.

В МАФАТе подчеркивают, что сотрудничество с молодыми технологическими компаниями не только укрепляет боевые возможности ЦАХАЛа, но и способствует экономическому росту Израиля, позиционируя страну как глобальный инновационный центр в секторе беспилотников.