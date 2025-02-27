МВД напоминает: осталось два дня для оплаты обновления документов по зимнему тарифу

Управление народонаселения в министерстве внутренних дел напоминает, что в ночь на 1 марта истекает срок действия зимнего тарифа для обновления загранпаспортов и удостоверений личности.

Обновление загранпаспорта для совершеннолетнего по зимнему тарифу стоит 175 шекелей при оплате в интернете, тогда как с 1 марта за него придется платить 280 шекелей.

На обновлении загранпаспорта для ребенка можно сэкономить 40 шекелей, заплатив онлайн 105 шекелей вместо 145 шекелей в марте.

Получение загранпаспорта взамен потерянного или украденного обойдется в 495 шекелей при оплате онлайн до 23:59 пятницы, 28 февраля, и в 600 шекелей при оплате с 00:00 субботы, 1 марта.