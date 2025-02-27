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Экономика

МВД напоминает: осталось два дня для оплаты обновления документов по зимнему тарифу

МВД
Потребление
время публикации: 27 февраля 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 10:01
МВД напоминает: осталось два дня для оплаты обновления документов по зимнему тарифу
Nati Shohat/Flash90

Управление народонаселения в министерстве внутренних дел напоминает, что в ночь на 1 марта истекает срок действия зимнего тарифа для обновления загранпаспортов и удостоверений личности.

Обновление загранпаспорта для совершеннолетнего по зимнему тарифу стоит 175 шекелей при оплате в интернете, тогда как с 1 марта за него придется платить 280 шекелей.

На обновлении загранпаспорта для ребенка можно сэкономить 40 шекелей, заплатив онлайн 105 шекелей вместо 145 шекелей в марте.

Получение загранпаспорта взамен потерянного или украденного обойдется в 495 шекелей при оплате онлайн до 23:59 пятницы, 28 февраля, и в 600 шекелей при оплате с 00:00 субботы, 1 марта.

Экономика
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