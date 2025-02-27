Как сэкономить 500 шекелей за 5 минут и как государство "нашло" полмиллиарда. Экономический обзор

Как человек может сэкономить 500 шекелей за 5 минут. Как государство может сэкономить полмиллиарда шекелей. Станет ли решение Верховного суда переломным моментом в борьбе с рэкетом.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Позвоните банковскому служащему

Достаточно регулярно выступая с призывом следить за пассивными автоматическими расходами, на этой неделе я обнаружил себя сапожником без сапог, когда получил от своего банка уведомление о списанных с меня комиссионных за ведение текущего счета и за пользование банковской кредитной картой.

Видимо я пропустил уведомление банка об окончании предыдущего периода освобождения от комиссионных, что обошлось мне в несколько десятков шекелей. Если бы я дальше игнорировал банковские уведомления, эти несколько десятков шекелей в месяц превратились бы где-то в 500 шекелей в год.

Чтобы исправить ситуацию, мне потребовалось 5 минут, из которых 4,5 ушли на борьбу с чат-ботом моего банка, никак не желавшим дать доступ к опции написания письма банковскому служащему. При желании то же самое можно сделать по телефону (скорее всего потребует на несколько минут больше) или, если вы любите личное общение, потратив час-другой на личный визит в банк. Даже в этом случае вы за два часа сэкономите 300-500 шекелей, а это намного больше средней стоимость двух рабочих часов по стране.

На этой неделе Банк Израиля опубликовал рекомендацию для коммерческих банков "продлить льготы населению до конца 2026 года и расширить их в связи с войной на общую сумму 1,5 миллиарда шекелей в год".

В частности, банкам рекомендуется начать/возобновить начисление процентов на деньги на текущем счете, снизить проценты по овердрафту, предоставлять отдельным категориям автоматическое освобождение от комиссионных и т.д., а также отчитываться о предоставленных льготах в своих финансовых отчетах.

Рекомендация центробанка – попытка остановить очередную волну законодательных инициатив. Финансовая комиссия Кнессета уже утвердила к итоговому чтению законопроект, обязывающий банки напоминать клиентам о наличии у них на счету сумм, превышающих 15000 шекелей, на протяжении 3 месяцев, и предлагать варианты инвестиции этих средств.

Еще два законопроекта – обязать банки выплачивать проценты на деньги на текущем счете и обязать их предоставлять ссуды и депозиты лицам, не имеющим в этом банке текущего счета, находятся в начале пути.

Не знаю, будет ли эффект от рекомендаций Банка Израиля, особенно с учетом того, что только на этой неделе два крупнейших банка, "Апоалим" и "Леуми", снизили прейскурантные ставки по депозитам ниже 3%, хотя снижение учетной ставки Банком Израиля ожидается только во второй половине 2025 года. При этом ставки по ссудам, разумеется, снижены не было.

Также не стоит особо рассчитывать на Кнессет. Во-первых, лишь малая часть его инициатив дойдет в итоге до утверждения, а во-вторых, вмешательство политической власти в зону ответственности центробанка практически всегда заканчивается плачевно.

Если говорить о краткосрочной и среднесрочной перспективе, гораздо больший эффект принесли бы регулярные широкие социальные рекламные кампании (от соцсетей до бортов автобусов), призывающие израильтян сменить пассивную позицию в денежных вопросах на активную, проверить, сколько они платят банку, пенсионному фонду, компании кредитных карт, телефонной компании и т.д., и предпринять активные шаги для снижения таких "теневых" расходов. В долгосрочной перспективе детей надо знакомить с денежными вопросами уже в начальной школе (не только вручая третьеклассникам конверты для пожертвований), и постепенно расширять программу до 12 класса, знакомя с понятиями процентов, инфляции, овердрафта, налоговых льгот, комиссионных и т.д.

О пользе интеграции систем

Одной из самых громких экономических новостей последней недели была публикация газетой "Калькалист" данных по отклоненным запросам на получение государственной субсидии на ясли на 2025/2026 учебный год. В год, когда министерство труда перешло от получения от родителей трех последних зарплатных листов календарного года к автоматическому получению данных от Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), доля запросов, отклоненных за несоответствие критериям, выросла с 28% до 61%, а доля получателей максимальной субсидии снизилась с 39% до 22% от получивших субсидию. По оценке издания, этот шаг сэкономил государству до полумиллиарда шекелей в год.

Должен отметить, что, хотя "Калькалист" списал все изменения на манипуляции с зарплатными ведомостями, распространенные в ультраортодоксальном секторе, некоторую часть лишившихся субсидии или получивших уменьшенную субсидию, составляют резервисты. Те, кто отслужил значительно больше 60 дней, получил все резервистские надбавки, а затем вернулся домой к минимальной зарплате, вдруг обнаружили, что резервистские выплаты, зачтенные в годовой доход за прошлый год, фактически лишили их права на субсидию, или существенно уменьшили ее, даже несмотря на увеличение границ субсидирования для резервистов, введенное министерством труда.

Вместе с тем, очевидно, что большую часть тех, кто в прошлые годы получал субсидию, а сейчас лишился права на нее, все-таки составляют ультраортодоксальные семьи, просто потому что их доля в числе получателей субсидий существенно превышала их долю в населении, и потому что трюк со смещением доходов с последних месяцев календарного года достаточно легко проворачивался в организованных общинах с гибкой структурой семейного дохода. Получение данных о годовом доходе от "Битуах Леуми" делает такие трюки бессмысленными.

Основным вопросом, звучавшим на заседании экономической комиссии Кнессета после публикации "Калькалиста", был вопрос, какие еще министерства, дающие право на льготы, не запрашивают данные у "Битуах Леуми". Одним из таких министерств оказалось министерство строительства и жилищного хозяйства, выплачивающее пособия на аренду жилья в том числе на основании размера доходов, определяемого на основании зарплатных ведомостей, а не данных от "Битуах Леуми".

Некоторые муниципалитеты уже не первый год получают от "Битуах Леуми" списки имеющих право на льготы на муниципальный налог автоматически, сокращая возможности манипуляций и экономя время и силы тем, кому эта льгота положена. Однако общей инструкции МВД на данный момент нет, и в ближайшее время не будет, если верить представителям министерства, и каждый муниципалитет волен действовать по своему усмотрению.

Наказывать примерно

Деятельность организованных преступных группировок, специализирующихся на рэкете, "крышевании" и т.д., наносит огромный ущерб экономике страны, однако правоохранительные органы затрудняются бороться с ними. Расширение сотрудничества полиции с налоговыми органами и управлением по борьбе с финансированием террора начало давать определенные плоды, но значительная их часть сводится на нет незначительностью наказания рэкетиров, чью вину удавалось доказать.

На этой неделе полиция Израиля совместно с пограничной полицией и Налоговым управлением провели операцию по задержанию членов ОПГ Абу-Латиф, уже перешедшей от "крышевания" и рейдерских захватов к взятию под контроль государственных и муниципальных заказов на миллиарды шекелей. Среди арестованных – двое из четырех братьев Абу-Латиф (еще один уже сидит в тюрьме по другому делу о "крышевании").

После полицейского рейда против клана Абу-Латиф генеральный инспектор полиции Дани Леви также возложил ответственность за дальнейшую судьбу дела на судебную систему, заявив, что "ОПГ Абу-Латиф был нанесен сокрушительный удар", и что он надеется, что "судебные инстанции подтвердят жизнеспособность государства".

Дальнейшая судьба ОПГ, очевидным образом, зависит не только от судов, но и от доказательной базы, собранной правоохранительными органами (одно из предыдущих дел развалилось после отказа главного свидетеля приехать в Израиль для дачи показаний).

Что касается "приверженности судебной системы жизнеспособности государства", буквально позавчера Верховный суд вынес прецедентное решение по другому делу о крышевании, более чем удвоив тюремные сроки двум фигурантам, терроризировавшим бизнесы в деревне Туран с 2,5 и 3 лет тюрьмы до 6 и 7 лет тюрьмы соответственно.

Более того, судья Йосеф Эльрон, поддержанный судьями Алексом Штайном и Халедом Кабубом, постановил, что "в случаях, связанных с вымогательством и "крышеванием", особенно когда речь идет о непрерывной, систематической и широкомасштабной преступной деятельности, должны назначаться реальные тюремные сроки, достигающие 10 лет и более".