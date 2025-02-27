Основатели Ben&Jerry's хотят выкупить компанию, чтобы прекратить продажу мороженого в поселениях

Бен Коэн и Джерри Гринфилд, основатели бренда мороженого Ben & Jerry's, хотят выкупить свой бренд у компании Unilever, которой они продали его в 2000 году.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в их окружении, Коэн и Гринфилд в последние месяцы несколько раз обсуждали этот вопрос, причем одним из рассматриваемых вариантов является привлечение инвестора с взглядами, схожими с их собственными.

Они основали компанию в 1978 году в Вермонте и продали ее Unilever за 326 миллионов долларов. В качестве одного из условий сделки основатели потребовали сохранить независимый совет директоров для бренда, который смог бы продвигать социальные цели.

В настоящее время Коэн и Гринфилд судятся с Unilever из-за отказа компании выполнить их требование и запретить продажу мороженого Ben & Jerry's в еврейских поселениях Иудеи и Самарии.