x
27 февраля 2025
|
последняя новость: 13:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 февраля 2025
|
27 февраля 2025
|
последняя новость: 13:51
27 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Основатели Ben&Jerry's хотят выкупить компанию, чтобы прекратить продажу мороженого в поселениях

время публикации: 27 февраля 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 13:10
Основатели Ben&Jerry's хотят выкупить компанию, чтобы прекратить продажу мороженого в поселениях
Flash90

Бен Коэн и Джерри Гринфилд, основатели бренда мороженого Ben & Jerry's, хотят выкупить свой бренд у компании Unilever, которой они продали его в 2000 году.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в их окружении, Коэн и Гринфилд в последние месяцы несколько раз обсуждали этот вопрос, причем одним из рассматриваемых вариантов является привлечение инвестора с взглядами, схожими с их собственными.

Они основали компанию в 1978 году в Вермонте и продали ее Unilever за 326 миллионов долларов. В качестве одного из условий сделки основатели потребовали сохранить независимый совет директоров для бренда, который смог бы продвигать социальные цели.

В настоящее время Коэн и Гринфилд судятся с Unilever из-за отказа компании выполнить их требование и запретить продажу мороженого Ben & Jerry's в еврейских поселениях Иудеи и Самарии.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 мая 2023

Ben & Jerry’s поднимает цены на свою продукцию
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 августа 2022

Суд в США отклонил иск Ben&Jerry's с требованием заморозить франшизу в Израиле