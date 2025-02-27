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Экономика

Банк "Мизрахи-Тфахот" отчитался о 5,5 млрд шекелей прибыли в 2024 году

время публикации: 27 февраля 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 12:37
Банк "Мизрахи-Тфахот" отчитался о 5,5 млрд шекелей прибыли в 2024 году
Yossi Aloni/Flash90

Банк "Мизрахи-Тфахот" первым из пятерки израильских банковских групп опубликовал финансовый отчет за четвертый квартал и за весь 2024 год.

Согласно отчету, в 2024 году чистая прибыль банка составила 5,5 миллиардов шекелей, что на 600 млн шекелей или на 11,1% больше, чем в 2023 году.

40% от чистой прибыли будут выплачены в качестве дивидендов акционерам, в том числе Эяль Офер получит 460 миллионов шекелей, а Давид и Дрорит Вертхаймы – 443 миллиона шекелей. В то же время стоит отметить, что значительную часть оставшейся суммы получат пенсионные фонды, держащие акции банка.

Кредитный портфель банка увеличился за год на 10% до 358 миллиардов шекелей, в том числе кредитный портфель бизнес-сектора – на 14,2%. Депозиты населения выросли на 9,7% до 393,4 миллиардов шекелей.

Собственный капитал банка увеличился на 14% до 31,3 миллиарда шекелей.

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