Банк "Апоалим" не будет требовать от бывшего руководства компенсаций по "делу ФИФА" и "налоговому делу"

Совет директоров банка "Апоалим" принял решение освободить бывших руководителей, действовавших в период с 2002 по 2014 год, от ответственности и не взыскивать с них компенсацию за штрафы, выплаченные банком властям США.

Напомним, что в рамках "налогового дела" банк, обвинявшийся в содействии в уклонении от уплаты налогов, выплатил штраф в размере 875 миллионов долларов. В рамках дела о коррупции в ФИФА банк выплатил штраф в размере 30 миллионов долларов.

Специальная комиссия, созданная советом директоров банка, пришла к выводу, что "Апоалим" провел обширную работу над ошибками.

Было решено выплатить 50 миллионов шекелей компенсации в рамках внесудебных соглашений по искам против бывшего руководства, а также потребовать от страховых компаний 140 миллионов долларов в рамках полисов страхового покрытия случаев ответственности руководства.