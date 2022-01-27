Либерман объявил о формировании руководящих органов Фонда национального благосостояния

Министр финансов Авигдор Либерман объявил о создании руководящих органов Фонда национального благосостояния, в который должен перечисляться налог со сверхдоходов от добычи полезных ископаемых.

В руководящий совет фонда войдут министр финансов, заместитель председателя Банка Израиля, главный аудитор министерства финансов, заместитель генерального директора министерства главы правительства, а также три представителя общественности. Ими станут бывший гендиректор минфина Яром Ариав, соснователь и совладелец инвестиционного фонда "Хелман-Алдоби" Рони Хелман и бывший советник председателя Банка Израиля Беэри Таф.

В комиссию фонда по инвестициям войдут Яром Ариав (председатель), заместитель главного аудитора минфина, представитель департамента рынков в Банке Израиля. Представителями общественности будут экономист из Еврейского университета доктор Игаль Нойман и бывшая гендиректор Тель-Авивской биржи Рина Шафир.

В аудиторскую комиссию фонда войдут Беэри Таф (председатель), главный аудитор минфина и Рони Хелман в качестве представителя общественности.

На текущий момент в фонде накопилось 1,26 миллиарда шекелей, однако из них только 440 миллионов шекелей не могу быть оспорены в суде. По закону о Фонде национального благосостояния, он начнет действовать после того, как в нем накопится 1 миллиард шекелей неоспоримых поступлений. Согласно прогнозу, это произойдет летом 2022 года.