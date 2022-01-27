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NEWSru.co.il :: Экономика27 января 2022 г., 22:18

Еврокомиссия выделила 657 млн евро на прокладку подводного электрокабеля EuroAsia Interconnector

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Еврокомиссия выделила 657 млн евро на прокладку подводного электрокабеля EuroAsia Interconnector

Европейская комиссия одобрила выделение 1,04 миллиарда евро на трансграничные энергетические проекты, из которых 657 миллионов евро пойдут на финансирование прокладки подводного электрокабеля EuroAsia Interconnector.

Кабель пропускной способностью 1 гигаватт должен присоединить Кипр и Крит к европейской материковой электросети. Также, в рамках трехстороннего договора между Израилем, Грецией и Кипром, к этому кабелю подключится и Израиль, не имеющий возможности подключения к электросетям соседних с ним стран.

Планируется, что 898 километров кабеля между Кипром и Критом будет проложено к 2025 году.


Сроки и стоимость прокладки кабеля между Израилем и Кипром на текущий момент не публикуются.

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