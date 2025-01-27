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Экономика

Евросоюз продлил на полгода действие антироссийских санкций

Россия
Европейский Союз
время публикации: 27 января 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 15:45
Евросоюз продлил на полгода действие антироссийских санкций
AP Photo/Michael Probst

Министры иностранных дел государств Европейского союза сообщили, что действие санкций, введенных против России после начала полномасштабной войны против Украины, продлено до 31 июля. Решение было принято единогласно.

"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать фундаментальные нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, целесообразно оставлять действующими все меры, введенные ЕС, и предпринимать дополнительные меры, если это необходимо", – цитирует заявление ЕС "Интерфакс".

"Европа выполняет свое обещание: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны. Россия должна заплатить за нанесенный ущерб", – сообщила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас.

Венгрия, ранее угрожавшая заблокировать продление санкций, в конечном итоге поддержала их. Как сообщает радио "Свобода", ЕС гарантировал энергетическую безопасность Венгрии, поставки в которую российского топлива были заблокированы Украиной.

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