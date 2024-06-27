Экономические последствия решения БАГАЦа по харедим и "стадо коз" в бюджете. Обзор

Вердикт Высшего суда справедливости (БАГАЦ), постановившего, что "на текущий момент нет законодательных рамок, позволяющих делать различия между учениками йешив и другими подлежащими призыву на срочную службу" и что "государство не может продолжать перечислять йешивам и колелям дотации за учеников, не получивших освобождение или отсрочку от срочной службы", стал главным новостным поводом недели в Израиле, в том числе – экономическим.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Призыв или деньги

Должен сказать, что на данный момент реальные последствия вердикта БАГАЦа предсказать невозможно. Я не вижу сценария, при котором ЦАХАЛ будет посылать военную полицию за тысячами дезертиров из числа ультраортодоксов, точно так же, как не вижу сценария, при котором они будут тысячами являться добровольно на призывные пункты. Те, кто готов служить, на данный момент являются и так. Остальные находятся под слишком жестким влиянием общины, и без изменения климата внутри общины ситуация не изменится. Поэтому вторая часть вердикта имеет большее значение, чем первая, поскольку имеет больше шансов повлиять на происходящее внутри общин.

Ультраортодоксальные лидеры зависят от своих общин не меньше, чем общины от лидеров, и под влиянием экономических факторов члены общины в конечном итоге вынуждают лидеров соглашаться на изменения изнутри. Так было в начале 2000-х после урезания детских пособий, вынудивших ультраортодоксальных женщин идти работать, так было в конце 2010-х, когда резкий рост цен на жилье вынудил идти работать часть мужчин, а женщин – сменить направление учебы, чтобы иметь более высокий заработок. В пандемию коронавируса появившаяся у работающих женщин необходимость в удаленной работе вынудила раввинов разрешить многим ультраортодоксальным семьям доступ к интернету непосредственно из дома.

От того, какой новый баланс сил будет достигнут в отношениях между государством и ультраортодоксальными общинами (стоит помнить, что это не единая масса) в ближайшие месяцы именно в финансовом плане, будет зависеть, насколько масштабные изменения будут происходить в них в последующие несколько лет.

Стадо коз

Пока политики пытаются договориться о судьбе призыва ультраортодоксов, в министерстве финансов началось обсуждение государственного бюджета на 2025 год, в котором, по самым оптимистичным прогнозам, будет необходимо изыскать 30 миллиардов шекелей, чтобы предотвратить бесконтрольный рост дефицита госбюджета. Традиционно минфин, предлагая пакет реформ и фискальных мер при подготовке закона о госбюджете, включает в него заведомо нереализуемые пункты, чтобы министрам и депутатам было что продемонстрировать избирателям в качестве защитников их интересов. Такие пункты на израильском политическом жаргоне называются козами.

На этот раз, учитывая масштаб необходимых сокращений, чиновники минфина представили на рассмотрение пакет мер на общую сумму 100 миллиардов шекелей, чтобы политики сами определяли, какие из них станут "козами", а какие есть шанс реализовать.

Повышение НДС на еще один процент в дополнение к уже утвержденному, отмена освобождения от НДС на покупки в интернете, введение НДС на услуги для иностранных туристов, сокращение детских пособий, замораживание роста зарплат в общественном секторе, отказ от индексации ступеней подоходного налога (де факто повышение налога), ускорение введения налога на километраж, возвращение акциза на сладкие напитки, отмена освобождения от налога для фондов повышения квалификации, начиная с седьмого года отчислений, продажа государственной недвижимости, сокращение льгот кадровым военным, сокращение коалиционных денег и т.д.

Одновременно в минфине настаивают на реализации рабочего потенциала в качестве условия для получения любых льгот и субсидий от государства, включая детские сады, скидки на муниципальный налог и выплаты Ведомства национального страхования. Среди других озвученных мер – реформа налогообложения хайтека, сокращение бюрократических процедур при строительстве инфраструктур, передача части полномочий от центральной власти муниципальным структурам и т.д.

Сложно не согласиться с министром финансов Бецалелем Смотричем, заявившим, что "формирование бюджета 2025 года будет непростым делом", а вот разделить его уверенность в том, что правительство сможет проявить фискальную (налогово-бюджетную) ответственность, гораздо сложнее. Особенно если помнить, что глава правительства выступает категорически против повышения налогов, чтобы тронуть какие-либо права работников нужно договариваться с профсоюзами, а финансовую комиссию, являющуюся ключевой при утверждении госбюджета, возглавляет Моше Гафни, хорошо умеющий пользоваться своими полномочиями.

Реформа импорта – между пиаром и реальностью

В промежутках между политическими баталиями депутаты на этой недели готовили ко второму и третьему чтениям флагманскую реформу правительства в целом и министерства экономики в частности в сфере борьбы с дороговизной жизни, известную под лозунгом "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля". Идея реформы проста и понятна – убрать особые израильские стандарты, существенно ограничивающие и удорожающие импорт, для товаров, которые продаются в Европейском союзе, и привести всю израильскую систему стандартизации в соответствие с директивами ЕС. Министр экономики Нир Баркат обещал, что реформа охватит не менее 80% импорта с упором на продукты массового потребления, что приведет к значительному снижению цен на них.

Увы, на заседаниях экономической комиссии Кнессета выяснилось, что желаемое и действительное в данном случае – две большие разницы. Организация "Лобби 99" на заседании комиссии показала, что на первом этапе реформы из 538 израильских стандартов 300 вообще останутся нетронутыми, а еще более 100 имеют отсылки к другим законам и регуляторам.

Фактически только 17 стандартов будут изменены в рамках реформы целиком, без каких-либо исключений.

По данным форума "Кахелет", также продвигающего реформу регуляции, из 23 миллиардов долларов импорта, подпадающего под регуляцию, реформа коснется только импорта только на 1,6 миллиарда долларов.

После того, как на заседаниях комиссии прозвучали обвинения в том, что речь идет о фикции, а не о реформе, Нир Баркат выступил с обвинениями в адрес своих коллег: "В политической системе есть люди, которые хотят провалить реформу, чтобы свалить вину на Нира Барката". При этом его не смутил тот факт, что почти отмену почти сотни стандартов блокирует его собственное ведомство.

Согласно "Лобби 99", министерство энергетики блокирует отмену 194 стандартов, министерство экономики – 92, министерство здравоохранения – 58, министерство строительства – 39, министерство внутренней безопасности – 24, министерство сельского хозяйства – 2.

Стоит отметить, что параллельно комиссия Кнессета по здравоохранению рассматривала реформу товаров личной гигиены и парфюмерии и реформу продуктов питания, и тут минздрав проделал гораздо более качественную работу, внеся в израильские стандарты прямую отсылку на директивы Европейского союза касательно качества товаров.