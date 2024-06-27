x
27 июня 2024
|
последняя новость: 22:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июня 2024
|
27 июня 2024
|
последняя новость: 22:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Управление рынка капитала уменьшает размер пенсий: израильтяне стали жить дольше

время публикации: 27 июня 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 21:27
Управление рынка капитала уменьшает размер пенсий: израильтяне стали жить дольше
Nati Shohat/Flash90

Управление рынка капитала, страхования и пенсионных сбережений опубликовало новые данные, свидетельствующие об очередном увеличении ожидаемой средней продолжительности жизни.

Поскольку пенсионные кассы и фонды обязаны учитывать ожидаемую среднюю продолжительность жизни, новые данные приведут к снижению ежемесячной пенсии новых пенсионеров приблизительно на 0,5%.

Также новые данные повлекут за собой увеличение стоимости пенсионного страхования на случай инвалидности и снижение стоимости пенсионного страхования на случай смерти.

Эти изменения не касаются полисов с гарантированным коэффициентом преобразования (их прекратили продавать в 2013 году). В страховых полисах без гарантированного коэффициента размер пенсий новых пенсионеров снизится приблизительно на 1%.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 марта 2024

Регулятор: родители детей-инвалидов могут менять пенсионный фонд без ущерба для детской страховки
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 февраля 2024

С начала войны пенсионные и инвестиционные фонды вернули в Израиль 24 млрд шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 февраля 2024

С началом войны мошенники активизировались: пенсионеры лишились сотен тысяч шекелей