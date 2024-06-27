Управление рынка капитала уменьшает размер пенсий: израильтяне стали жить дольше

Управление рынка капитала, страхования и пенсионных сбережений опубликовало новые данные, свидетельствующие об очередном увеличении ожидаемой средней продолжительности жизни.

Поскольку пенсионные кассы и фонды обязаны учитывать ожидаемую среднюю продолжительность жизни, новые данные приведут к снижению ежемесячной пенсии новых пенсионеров приблизительно на 0,5%.

Также новые данные повлекут за собой увеличение стоимости пенсионного страхования на случай инвалидности и снижение стоимости пенсионного страхования на случай смерти.

Эти изменения не касаются полисов с гарантированным коэффициентом преобразования (их прекратили продавать в 2013 году). В страховых полисах без гарантированного коэффициента размер пенсий новых пенсионеров снизится приблизительно на 1%.