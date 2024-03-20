Регулятор: родители детей-инвалидов могут менять пенсионный фонд без ущерба для детской страховки

Управление по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений опубликовало циркуляр, в котором подчеркнуло, что переход из одного нового пенсионного фонда в другой новый пенсионный фонд не влияет на страховое покрытие иждивенцев на случай потери кормильца, если речь идет о ребенке с ограниченными возможностями.

Циркуляр был опубликован после того, как в последние годы многие родители детей с ограниченными возможностями, сменившие пенсионный фонд, обнаружили, что если раньше для детей с инвалидностью пенсия по потере кормильца гарантировалась до конца жизни, то после смены фонда она была ограничена до достижения ребенком 21 года.

Согласно законодательству, пожизненное страховое покрытие действительно только если инвалидность ребенка появилась уже после того, как его родитель стал членом пенсионного фонда. Фонды решили толковать переход из одного фонда в другой как приобретение нового страхового покрытия.

Новый циркуляр аннулирует это толкование и задним числом восстанавливает страховое покрытие до конца жизни ребенка в тех случаях, когда оно было отменено на этих основаниях.

Следует подчеркнуть, что речь идет о случаях, когда человек переходит из одного активного фонда в другой. В случае, если пенсионный фонд, по какой-то причине (например, в связи с прекращением отчислений) стал неактивным, непрерывность страховых прав прерывается, и новый фонд открывается уже на новых условиях.