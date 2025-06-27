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Экономика

С декабря установка фотовольтовых элементов на крышах новых зданий в Израиле станет обязательной

время публикации: 27 июня 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 09:24
С декабря установка фотовольтовых элементов на крышах новых зданий в Израиле станет обязательной
Flash90

Министр внутренних дел Моше Арбель утвердил новые постановления об обязательной установке на крышах новых зданий фотовольтовых элементов, подготовленные министерством энергетики и управлением проектирования.

Согласно постановлениям, установка фотовольтовых элементов будет обязательной для любого нового нежилого здания, площадь крыши которого превышает 250 кв.м.

Также обязательной будет установка фотовольтовых элементов в жилых малоэтажных зданиях с площадью крыши более 100 кв.м.

Для жилых зданий с площадью крыши более 250 кв.м. будет обязательной подводка для установки солнечной электростанции, включая подготовку места для аккумулирующих устройств.

Постановления вступят в силу в декабре 2025 года.

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