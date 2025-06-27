Госдеп США утвердил выделение $30 млн фонду GHF, распределяющему гумпомощь в Газе

Государственный департамент США утвердил выделение организации Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающей за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы, 30 миллионов долларов.

Вашингтон долгое время поддерживал GHF дипломатически, но это первый известный финансовый вклад правительства США в организацию, которая использует частные коммерческие американские военные и логистические фирмы для транспортировки помощи в Газу с целью распределения напрямую жителям сектора.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на два источника, что рассматривается превращение финансирования фонда со стороны США в ежемесячное.

В госдепе также призвали другие страны поддержать GHF.