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Экономика

Аргентина готовится запустить программу "золотых паспортов" для выплаты госдолга

Аргентина
время публикации: 27 июня 2026 г., 17:54 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 18:18
Аргентина готовится запустить программу "золотых паспортов" для выплаты госдолга
AP Photo/Juan Karit

Власти Аргентины планируют запустить программу получения гражданства за инвестиции, сообщает Financial Times.

По данным источников издания, для получения аргентинского паспорта иностранцам предложат сделать безвозвратное пожертвование в размере около 500 тысяч долларов или приобрести гособлигации на сумму один миллион долларов. С помощью этих средств Буэнос-Айрес рассчитывает погасить десятки миллиардов долларов государственного долга.

В случае утверждения программы Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, торгующих гражданством. При этом ее паспорт обеспечит инвесторам безвизовый въезд почти в 170 государств, что превосходит возможности любых других существующих "золотых паспортов".

Примечательно, что в 2025 году на фоне массовой релокации граждан России и Украины страна ужесточила миграционное законодательство – как утверждает FT, это было сделано в том числе для подготовки к запуску новой инвестиционной программы, пишет "Медуза". Министерство экономики Аргентины от комментариев пока отказалось.

Экономика
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