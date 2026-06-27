Аргентина готовится запустить программу "золотых паспортов" для выплаты госдолга

Власти Аргентины планируют запустить программу получения гражданства за инвестиции, сообщает Financial Times.

По данным источников издания, для получения аргентинского паспорта иностранцам предложат сделать безвозвратное пожертвование в размере около 500 тысяч долларов или приобрести гособлигации на сумму один миллион долларов. С помощью этих средств Буэнос-Айрес рассчитывает погасить десятки миллиардов долларов государственного долга.

В случае утверждения программы Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, торгующих гражданством. При этом ее паспорт обеспечит инвесторам безвизовый въезд почти в 170 государств, что превосходит возможности любых других существующих "золотых паспортов".

Примечательно, что в 2025 году на фоне массовой релокации граждан России и Украины страна ужесточила миграционное законодательство – как утверждает FT, это было сделано в том числе для подготовки к запуску новой инвестиционной программы, пишет "Медуза". Министерство экономики Аргентины от комментариев пока отказалось.